Francia: aggredito un rabbino a Parigi, fermato un 14enne nato in Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di confessione ebraica vestito con una tenuta tipica da rabbino è stato aggredito ieri nel corridoio che collega le stazioni della metropolitana La Chapelle e Gare du Nord, a Parigi. Lo riferisce l'emittente televisiva "BfmTv", citando fonti della polizia. La vittima è stata insultata da una persona in lingua araba prima di ricevere un calcio sulla schiena. Le autorità hanno fermato un sospetto poco dopo l'episodio, che ha dichiarato di avere 14 anni e di essere nato in Siria. La vittima affermato di non essere rimasta ferita nell'aggressione e che sporgerà denuncia.(Frp)