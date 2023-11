Caivano: dissesto finanziario, procura Corte Conti chiede danni a ex sindaco e sei ex assessori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni degli amministratori oggi chiamati in causa - si legge in un comunicato stampa - risultano peraltro essere già stati oggetto delle attenzioni della Procura contabile con riferimento alla incresciosa vicenda della gestione degli alloggi di Era del “parco verde “ di Caivano vicenda oggetto di una ponderosa ed ampiamente motivata sentenza di condanna della locale sezione giurisdizionale laddove si evidenziano soprattutto le condotte ed il ruolo dell’ex Sindaco, dominus di un sistema di illegalità nella gestione complessiva dell’ente, che si specchiava in bilanci contrastanti con le più elementari regole della contabilità, ed in primis, con i principi di veridicità e prudenza nella formazione dei bilanci pubblici. (Ren)