Giappone-Cina: Kishida incontrerà Xi a margine del vertice Apec a San Francisco

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, e il presidente cinese Xi Jinping si incontreranno a margine del summit della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec) in programma a San Francisco dal 15 al 17 novembre. Lo anticipano “fonti vicine alle relazioni bilaterali” citate dall’agenzia di stampa “Kyodo”, secondo cui l’incontro potrebbe tenersi il 16 novembre. Il principale consigliere per la sicurezza nazionale del Giappone, Takeo Akiba, dovrebbe gettare le basi per il vertice bilaterale nel corso di colloqui con alti funzionari cinesi a Pechino, mentre le relazioni bilaterali rimangono tese su vari fronti: dallo scarico nell’oceano dell’acqua decontaminata di Fukushima alle dispute territoriali nel Mar Cinese Orientale, sino all’arresto di cittadini giapponesi in Cina con l’accusa di spionaggio. Se si concretizzerà, l’incontro tra i due leader sarà il primo tra i leader delle due maggiori potenze asiatiche da novembre dello scorso anno. Il governo Kishida sta tentando di ripristinare i colloqui di alto livello con la Cina, dato che le relazioni bilaterali sono state ulteriormente danneggiate dall'arresto formale da parte di Pechino di un uomo d'affari giapponese accusato di spionaggio all'inizio di quest'anno. Le ripetute intrusioni di navi della Guardia costiera cinese nelle acque vicine alle isole Senkaku (Diaoyu per la Cina), controllate dal Giappone, nel Mar Cinese Orientale, continuano gravare a loro volta sulle relazioni tra i due Paesi. Il segretario generale del Segretariato per la sicurezza nazionale giapponese Akiba ha visitato la Cina per l'ultima volta nell'agosto del 2022: durante la visita di questi giorni a Pechino potrebbe incontrare tra gli altri il ministro degli Esteri Wang Yi.(Git)