Cambogia: estradati 25 giapponesi accusati di frodi telefoniche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Cambogia hanno espulso 25 cittadini giapponesi accusati di condurre dal Paese attività organizzate di frode telefonica ai danni di connazionali nel loro Paese d’origine. Gli arrestati, tutti uomini di età compresa tra 20 e 42 anni, conducevano la loro attività illegale da Phnom Penh, e avrebbero sottratto alle vittime almeno 1,6 milioni di dollari. Dopo l’arresto, effettuato lo scorso settembre, i 25 uomini sono stati imbarcati su un volo diretto all’aeroporto Haneda di Tokyo, dove sono stati presi in consegna dalle autorità del loro Paese. Tre dei sospettati sarebbero riusciti invece a sottrarsi all’arresto, e sarebbero fuggiti in Thailandia. L’operazione di ieri è solo l’ultima nel suo genere effettuata in Cambogia nell’ambito di operazioni tese a smantellare reti per le frodi telefoniche che operano ai danni dei cittadini giapponesi. Ad aprile Phnom Penh aveva già espulso 19 giapponesi arrestati a seguito di una operazione di polizia congiunta, e accusati dei medesimi reati.(Git)