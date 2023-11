Usa: deputato democratico Josh Gottheimer, “classificare TikTok come agente straniero”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il social media cinese TikTok è un veicolo di odio e disinformazione da parte di attori statali, e per tale ragione gli Stati Uniti dovrebbero classificarlo formalmente come agente straniero. La richiesta è giunta ieri da Josh Gottheimer, deputato del New Jersey esponente del Partito democratico. “Chiedo al dipartimento di Giustizia di fare registrare TikTok come agente straniero per monitorare l'uso da parte della Cina di TikTok come macchina di propaganda tesa a influenzare gli americani e raccogliere i nostri dati", ha scritto Gottheimer su X (Twitter). "I contenuti sulle piattaforme di social media, specialmente su TikTok di proprietà cinese, vengono utilizzati da Russia, Cina e Iran come strumento di terrore, propaganda e disinformazione per influenzare gli americani, in particolare i giovani. Utilizzando TikTok, la Cina ha la capacità di controllare ciò che un'intera generazione di ragazzi vede e consuma ogni giorno", ha dichiarato Gottheimer in una nota. Il deputato ha anche annunciato che presenterà la proposta di legge “Stop Hate Act” insieme al collega repubblicano Don Bacon del Nebraska, che obbligherebbe le aziende di social media "a segnalare questi terroristi e i loro simpatizzanti e a elaborare un piano per fermare la diffusione della disinformazione”. (Was)