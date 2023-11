Usa: terzo dibattito tra candidati repubblicani alla presidenza, Trump di nuovo assente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto ieri sera a Miami, in Florida, il terzo dibattito tra i candidati alle primarie del Partito repubblicano in vista delle elezioni presidenziali Usa del prossimo anno. Come i due dibattiti precedenti, quello di ieri, moderato dall’emittente televisiva “Nbc News”, è stato segnato dall’assenza dell’ex presidente Donald Trump, cui i sondaggi attribuiscono da mesi un forte vantaggio sugli altri candidati repubblicani in termini di consensi. Il dibattito di ieri è spiccato ancora una volta per i duri attacchi personali tra i partecipanti. I candidati hanno espresso un forte sostegno a Israele e condannato Hamas, hanno criticato la risposta del presidente Biden alla guerra in Medio Oriente e le sue politiche economiche. Il governatore della Florida Ron DeSantis ha dichiarato che Israele dovrebbe "portare a termine il lavoro una volta per tutte con questi criminali di Hamas," e Chris Christie ha aggiunto che “l'America è presente, di qualunque cosa ci sia bisogno e in qualsiasi momento per preservare lo Stato di Israele”. DeSantis ha definito “atroce” la gestione della crisi in Medio Oriente da parte dell’amministrazione del presidente Usa Joe Biden; il senatore Tim Scott ha dichiarato che "la diplomazia da sola è una strategia debole. (segue) (Was)