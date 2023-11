Usa: terzo dibattito tra candidati repubblicani alla presidenza, Trump di nuovo assente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I candidati hanno commentato anche le elezioni che si sono svolte in diversi Stati Usa mercoledì, segnate da pesanti sconfitte per il Partito repubblicano. "Penso che ci sia qualcosa di più profondo che sta accadendo nel Partito repubblicano, e sono contrariato per quanto accaduto ieri sera," ha detto Vivek Ramaswamy, riferendosi alle vittorie democratiche nelle elezioni statali. "Siamo diventati un partito di perdenti”. Non è un mistero che le sconfitte siano state determinate nella maggior parte dei casi dalle posizioni dei Repubblicani in materia di aborto, non in linea con la maggioranza dell’elettorato Usa: DeSantis ha detto che il movimento anti-aborto è stato "colto di sorpresa" sulle iniziative referendarie che garantiscono la protezione dell'aborto. Nikki Haley ha argomentato che approvare un divieto federale dell'aborto sia irrealistico. "Dobbiamo essere onesti con il popolo americano," ha detto l’ex ambasciatrice all’Onu, che è stata anche protagonista di alcuni dei diverbi più accesi con gli altri candidati, e che ha puntato l’indice anche contro Trump, sostenendo stia “diventando debole”. Haley è stata protagonista di un duro scontro con Ramaswamy, che l’ha definita “una Dick Cheney con i tacchi da tre pollici". Il diverbio tra i due è proseguito più tardi sui social media, dove Haley ha definito Ramaswamy: "spazzatura". (Was)