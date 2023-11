Cina: prezzi al consumo in calo dello 0,2 per cento a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi al consumo in Cina hanno registrato una contrazione dello 0,2 per cento su base annua nel mese di ottobre, secondo i dati pubblicati oggi dalle autorità del Paese. A influire sull’inflazione è stato soprattutto un calo del 30 per cento nei prezzi della carne suina, uno tra gli alimenti di base del Paese. Le spese per l'istruzione e l'assistenza sanitaria, invece, sono aumentate. L'inflazione alla produzione è calata de 2,6 per cento, un decimo di punto in più rispetto a settembre, per effetto del calo dei prezzi dell’energia.(Cip)