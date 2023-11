Medio Oriente: Cleverly a Riad per incontrare omologhi della regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri britannico James Cleverley è arrivato in Arabia Saudita per incontrare i ministri degli Esteri dei Paesi del Medio Oriente e discutere della situazione nella Striscia di Gaza. Lo ha riferito oggi il ministero degli Esteri britannico. "Il ministro degli Affari esteri è arrivato in Arabia Saudita per intensificare gli sforzi diplomatici sul conflitto a Gaza e nel sud di Israele", si legge in una nota sul sito web del dicastero britannico. Cleverly parteciperà a riunioni ad alto livello con rappresentanti dei Paesi del Medio Oriente al fine di prevenire ulteriori aggravamenti nella regione, compresi Libano e Yemen. (Rel)