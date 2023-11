Kazakhstan-Russia: Putin arrivato in visita ufficiale ad Astana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato in visita ufficiale ad Astana, dove terrà dei colloqui con l'omologo kazakho Kassym-Jomart Tokayev e parteciperà a un forum di cooperazione interregionale. Putin si trova ad Astana su invito dello stesso Tokayev, che lo ha accolto al suo arrivo in aeroporto. Durante i colloqui i due capi di Stato si confronteranno su tutti gli ambiti della cooperazione bilaterale, ha detto in precedenza il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov, aggiungendo che tra questi figurano anche gli investimenti reciproci. I due presidenti, inoltre, avranno uno scambio di opinioni su questioni regionali e internazionali. (Rum)