Russia-Cina: vicepresidente Consiglio militare, rapporti fra Forze armate in costante sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni tra le Forze armate cinesi e quelle russe si sono sviluppate in modo dinamico negli ultimi anni. Lo ha affermato Zhang Yuxia, vicepresidente del Consiglio militare centrale della Repubblica popolare cinese, in un incontro con il presidente russo Vladimir Putin. L'incontro, come riferisce una nota del ministero della Difesa cinese pubblicata oggi, si è svolto ieri a Mosca. "Negli ultimi anni, lo sviluppo delle relazioni tra le Forze armate di Cina e Russia ha mantenuto una dinamica stabile", ha detto Zhang. Il vicepresidente del Consiglio militare cinese ha aggiunto che recentemente in tutte le aree della cooperazione bilaterale tra militari "si sono verificati momenti eccezionali". La Cina è disposta a collaborare con la Russia per approfondire ulteriormente la cooperazione tra le Forze armate dei due paesi, proteggere congiuntamente gli interessi di entrambe le nazioni e garantire prosperità e stabilità nel mondo e nella regione, ha affermato Zhang. "Il rapporto tra le Forze armate dei due Paesi è un simbolo importante dell'alto livello e della natura speciale delle relazioni bilaterali", ha detto Zhang. (Cip)