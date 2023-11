Uzbekistan-Kazakhstan: siglato accordo per centro di cooperazione industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Uzbekistan e Kazakhstan hanno firmato un accordo per regolamentare le attività di un centro internazionale per la cooperazione industriale che si chiamerà "Asia centrale". Lo riferisce il servizio stampa del ministero per gli Investimenti, l'Industria e il Commercio uzbeko. “A margine del 16mo vertice dell’Organizzazione per la cooperazione economica a Tashkent, è stato firmato un accordo tra il governo della Repubblica del Kazakhstan e il governo della Repubblica dell’Uzbekistan sulla regolamentazione delle attività del centro internazionale per la cooperazione industriale denominato 'Asia centrale'”, si legge in un comunicato. Secondo il servizio stampa, il documento è stato firmato dal ministro degli Investimenti, dell'Industria e del Commercio dell'Uzbekistan Laziz Kudratov e dal ministro del Commercio e dell'Integrazione del Kazakhstan Arman Shakkaliev. Il centro è stato creato per migliorare l'efficienza dell'utilizzo della base produttiva dei territori di confine ed espandere la cooperazione industriale tra i due Stati, e stabilire la produzione di prodotti sostitutivi delle importazioni, riferisce la nota. Il centro sarà costruito nella zona di confine nell'area dei posti di blocco internazionali: il Gulistan uzbeko e l'Atameken kazakho. (Res)