Uzbekistan-Iran: incontro Mirziyoyev-Raisi, discusse opportunità di rafforzamento della cooperazione

- Le autorità dell'Uzbekistan e dell'Iran hanno preso nota dell'intensificazione dei contatti reciproci e delle opportunità per espandere la cooperazione reciprocamente vantaggiosa. Lo ha riferito tramite una nota il servizio stampa della presidenza uzbeka al termine dell'incontro tra il presidente Shavkat Mirziyoyev e l'omologo iraniano Ebrahim Raisi, svoltosi a margine del vertice dell’Organizzazione per la cooperazione economica (Eco) a Tashkent. "Sono stati notati con soddisfazione i contatti reciproci attivi e in corso. Prosegue anche la dinamica di crescita del volume dell'interscambio commerciale bilaterale. Progetti di cooperazione vengono attuati congiuntamente in vari settori dell'economia", si legge nella nota. I due capi di Stato hanno prestato particolare attenzione alle questioni relative all'attuazione su vasta scala degli accordi precedentemente raggiunti ai massimi livelli. Sono state sottolineate le opportunità per espandere la cooperazione reciprocamente vantaggiosa nei settori della cooperazione industriale e della localizzazione, del settore agricolo e della logistica. Inoltre, i presidenti di Uzbekistan e Iran hanno sostenuto lo sviluppo degli scambi culturali, umanitari e scientifici. "Sono state discusse anche le questioni dell'agenda regionale, anche nel contesto dell'attuale situazione in Afghanistan", ha aggiunto il servizio stampa del presidente uzbeko. L'Eco è un'organizzazione economica interstatale regionale istituita nel 1985. Vi hanno aderito Iran, Pakistan, Turchia, Kazakhstan, Azerbaigian, Afghanistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan. (Res)