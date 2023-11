Russia: Putin incarica di identificare un fornitore di gas per il Territorio di Khabarovsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha incaricato il governo, insieme alle società Gazprom e Rosneft, di identificare un fornitore di gas nel Territorio di Khabarovsk e di concludere degli accordi di fornitura che dovranno prendere il via dal mese di ottobre del 2025. L'ordinanza è stata pubblicata sul sito web del Cremlino. “Il governo della Federazione Russa, insieme alle società per azioni pubbliche Gazprom e Rosneft, dovrebbe assumere decisioni in merito all’identificazione di un fornitore di garanzia di gas naturale nel Territorio di Khabarovsk e alla conclusione di contratti di fornitura di gas a lungo termine a partire da ottobre 2025", si legge nell'ordinanza. La relazione dovrà essere presentata entro il primo luglio 2024. Il ​​primo ministro russo Mikhail Mishustin e gli amministratori delegati di Gazprom e di Rosneft, Aleksej Miller e Igor Sechin, sono stati nominati responsabili dell'attuazione. Inoltre, Putin ha raccomandato a Gazprom, insieme alle autorità del Territorio di Khabarovsk, di studiare la possibilità di includere nel programma per lo sviluppo della fornitura di gas e della gassificazione della regione la costruzione di una terza stazione di distribuzione del gas a Komsomolsk sull'Amur. La relazione dovrà essere redatta entro il 15 dicembre 2023. I responsabili sono l'Ad di Gazprom e il governatore del Territorio di Khabarovsk, Mikhail Degtyarev. Il presidente ha inoltre raccomandato a Rosneft di commissionare una seconda stazione di distribuzione del gas a Komsomolsk sull'Amur nel 2024 e di prendere in considerazione il suo trasferimento in proprietà a Gazprom. Una relazione sui risultati dell'esecuzione dell'ordinanza dovrà essere presentata entro il primo dicembre del prossimo anno. Sechin è stato nominato responsabile di tale progetto. (Rum)