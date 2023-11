Corea del Sud: Blinken a colloquio con l’omologo Park

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio a Seul con l’omologo sudcoreano Park Jin. I capi della diplomazia dei due Paesi si sono confrontati in merito alle minacce balistica e nucleare della Corea del Nord, all'alleanza bilaterale e a questioni regionali e globali di comune interesse, esprimendo preoccupazione per l'espansione della cooperazione militare tra la Corea del Nord e la Russia. Il colloquio di oggi segue la denuncia pubblica da parte di Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone delle forniture di armi nordcoreane alla Russia, sulla base di un accordo che sarebbe stato raggiunto durante il vertice del leader nordcoreano Kim Jong-un e del presidente russo Vladimir Putin in Russia, lo scorso settembre. Il colloquio di oggi tra Blinken e Park è stato preceduto da un breve incontro tra il segretario di Stato e il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol. (segue) (Git)