Corea del Sud: Blinken a colloquio con l’omologo Park (2)

- Il segretario di Stato Usa ha incontrato anche il consigliere per la Sicurezza nazionale della Corea del Sud, Cho Tae-yong. Il Segretario e il consigliere hanno discusso l'importanza della cooperazione tra gli Stati Uniti e la Corea per affrontare le sfide globali, compresa l'instabilità in Medio Oriente. I due funzionari hanno fatto anche il punto delle azioni provocatorie della Corea del Nord nella Penisola coreana e hanno condannato con forza la fornitura di equipaggiamento militare e munizioni da parte di Pyongyang alla Federazione Russa, da destinare alla guerra in Ucraina. Blinken ha sottolineato l'importanza del sostegno all'Ucraina e ha ringraziato il Consigliere per la Sicurezza Nazionale Cho per l'impegno profuso in tal senso da Seul. (segue) (Git)