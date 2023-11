Corea del Sud: Blinken a colloquio con l’omologo Park (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Blinken è giunto ieri sera a Seul, seconda tappa asiatica del lungo viaggio intrapreso dal segretario in Medio Oriente e in Asia Orientale la scorsa settimana. Blinken è volato in Corea subito dopo l’incontro dei ministri degli Esteri del G7 che si è concluso ieri a Tokyo, culminato in una presa di posizione comune dei ministri per una pausa umanitaria a Gaza. La visita di Blinken in Corea del Sud coincide con una fase di forte tensione nella Penisola coreana: Stati Uniti, Giappone e Corra del Sud hanno recentemente accusato Pyongyang di aver già inviato carichi di armi e munizioni alla Russia; Seul teme inoltre che la Corea del Nord possa effettuare questo mese un nuovo tentativo di lancio di un satellite militare. Il viaggio ufficiale di Blinken si concluderà nei prossimi giorni con una tappa in India, dove è in programma un incontro bilaterale dei ministri di Esteri e Difesa nel formato "2+2". (Git)