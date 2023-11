Taiwan: gruppo da battaglia della portaerei cinese Shandong attraversa lo Stretto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo da battaglia della portaerei cinese Shandong ha navigato nello Stretto di Taiwan stamattina. Lo ha reso noto il ministero della Difesa dell'isola, secondo cui Taipei ha mobilitato "forze appropriate" per monitorare la situazione. La flottiglia è entrata nello stretto che divide il continente e l'isola autogovernata ieri pomeriggio, e ha proseguito verso nord lungo la linea mediana, il confine marittimo di fatto tra la Cina continentale e l’isola che le forze militari di Pechino hanno più volte oltrepassato a partire dallo scorso anno. Alle 8 di stamattina (ora locale), il gruppo di navi cinesi proseguiva la navigazione verso nord, ha aggiunto il ministero. Il passaggio del gruppo da battaglia della portaerei cinese coincide con la visita ufficiale nei Paesi baltici del ministro degli Esteri di Taiwan, Joseph Wu. Taipei sta negoziando l’apertura di un ufficio di rappresentanza in Estonia, e nei mesi scorsi il dialogo sempre più stretto tra l’isola e i Paesi baltici è stato causa di tensioni tra questi ultimi e la Cina. Il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, ha esortato l'Estonia mercoledì "a non permettere a Taiwan di istituire alcuna organizzazione di natura ufficiale" e a rispettare il principio di una sola Cina.(Res)