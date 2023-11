Russia: governatore regionale di Kursk, lanciate munizioni a grappolo su fabbrica di burro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un drone ucraino ha sganciato tre munizioni a grappolo su una fabbrica di burro situata a Sudzha, nella regione russa di Kursk. Lo ha riferito governatore regionale russo Roman Starovoyt, secondo cui l'attacco ha danneggiato dei barili di produzione e un impianto sotterraneo di stoccaggio dei prodotti. "A Sudzha, un drone delle Forze armate ucraine ha attaccato una fabbrica di burro. Sono state sganciate tre munizioni a grappolo. Fortunatamente, non ci sono state vittime. Due munizioni sono esplose e hanno danneggiato i barili di produzione e un deposito sotterraneo di prodotti. Una non è esplosa, e una squadra di genieri è stata inviata sul posto per neutralizzarla", ha scritto Starovoit sul suo canale Telegram. (Rum)