Difesa: partita per il Medio Oriente la nave Vulcano con a bordo ospedale "Role 2"

22 luglio 2021

- E’ salpata oggi da Civitavecchia la nave Vulcano della Marina militare italiana dotata di ospedale “Role 2” per aiutare la popolazione palestinese in Medio Oriente, mentre nei prossimi giorni partirà anche un ospedale da campo dell'Esercito. "Segno concreto degli aiuti umanitari dell'Italia per la popolazione Gaza. A breve invio anche di ospedale da campo della Difesa. Per noi è dovere morale prima ancora che politico", ha commentato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, secondo quanto riferisce il dicastero di Via XX Settembre su X (Ex Twitter). La nave classe Vulcano (A 5335) della si recherà a Cipro, dove si ricongiungerà alle navi italiane già presenti nell'area ("San Giusto", "Fasan", "Margottini" e "Thaon di Revel") attualmente impegnate nell’operazione "Mediterraneo sicuro" e da lì sarà pronta per essere schierata ove ritenuto più idoneo il suo impiego. L’unità della nave Vulcano, grazie alle sue capacità di supporto logistico e all’area ospedaliera di cui è dotata, comprensiva di ambulatori, strumenti diagnostici e sale operatorie, rafforzerà le capacità sanitarie del dispositivo già presente in zona e garantirà, inoltre, il trasporto di ulteriore materiale di prima necessità e medicinali. La nave, con un equipaggio di oltre 170 marinai, di cui circa 30 impiegati nella struttura sanitaria, incluse 2 infermiere volontarie della Croce rossa, sta ultimando le fasi di approntamento e sarà pronta oggi stesso a lasciare le acque italiane.(Res)