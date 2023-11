Usa: presidente di una sinagoga a Detroit assassinata, arrestato un sospettato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Detroit ha arrestato un sospettato nel quadro delle indagini sull’omicidio di Samantha Woll, presidente di una sinagoga della città in Michigan accoltellata a morte il mese scorso fuori dalla sua abitazione. In un messaggio pubblicato sulla piattaforma X, le forze dell’ordine hanno precisato di non poter fornire ulteriori dettagli al momento. “Si tratta di uno sviluppo incoraggiante nelle indagini, che tuttavia non sono ancora concluse: i dettagli al momento rimarranno riservati”, ha scritto il capo della polizia di Detroit, James White. (Was)