Brasile: a ottobre produzione veicoli cala 3,1 per cento su anno e 4,4 su mese (2)

- Complessivamente nei primi dieci mesi dell'anno sono state venduti 1.850.000 di veicoli, in crescita del 9,7 per cento rispetto all'anno precedente. In calo anche le esportazioni che sull'anno hanno segnato un calo del 26,9 per cento. In crescita del 14 per cento invece l'export rispetto a settembre con 31.276 unità vendute all'estero. Nei primi nove mesi del 2023 la produzione di auto, veicoli commerciali, camion e autobus è stata di 1.750.800 unità, in calo dello 0,3 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nel periodo sono state immatricolati 1.629.600 veicoli in crescita dell'8,5 per cento rispetto ai primi nove mesi del 2022. (Brb)