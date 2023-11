Medio Oriente: attacco aereo Usa contro deposito di munizioni nell’Est della Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate statunitensi hanno effettuato un attacco aereo contro una struttura legata alle milizie filo-iraniane nell’Est della Siria, in risposta al crescente numero di attacchi contro le basi militari che ospitano le truppe Usa nel Paese e in Iraq. Lo riferisce il Pentagono. L’attacco è stato effettuato da due caccia da combattimento F-15, e ha colpito un deposito di armi e munizioni utilizzato da gruppi legati alle Guardie della rivoluzione islamica dell’Iran. (Was)