Filippine: Pil cresce del 5,9 per cento nel terzo trimestre, superate previsioni economisti

- L’economia delle Filippine ha conseguito una crescita del 5,9 per cento nel terzo trimestre dell’anno, trainata soprattutto dalla spesa pubblica. Lo ha reso noto l’agenzia statistica del Paese. Il dato ha superato di molto le previsioni degli economisti e la crescita conseguita nel trimestre precedente (4,3 per cento), nonostante l’inflazione continui a frenare la spesa delle famiglie, che è cresciuta del 5 per cento su base annua, meno dell’8 per cento registrato nello stesso periodo dello scorso anno. La spesa pubblica, invece, è crescita del 6,7 per cento su base annua, mentre nel secondo trimestre aveva registrato una contrazione del 7,1 per cento. Permane comunque l’apprensione degli economisti in merito alle prospettive più ampie, a causa del sensibile aumento dei prezzi, specie quelli dei beni alimentari di base, che a settembre hanno registrato un incremento medio dei prezzi del 6,1 per cento.(Fim)