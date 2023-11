Giappone: Kishida esclude scioglimento Camera bassa nonostante il calo di consensi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, non intende sciogliere la Camera bassa e indire elezioni anticipate, nonostante il tasso di fiducia del suo governo, gravato dalle ricadute dell’inflazione sul potere d’acquisto delle famiglie, abbia registrato negli ultimi sondaggi un nuovo record negativo. Lo ha dichiarato lo stesso Kishida stamattina, citando il fitto calendario di impegni politici e la necessità di attuare urgentemente le nuove misure economiche approvate dal governo proprio per incidere sull’inflazione. Il governo punta ad approvare tra oggi e domani un bilancio suppletivo, che intende sottoporre al voto della camera entro la fine di questo mese. La manovra servirebbe a finanziare un nuovo pacchetto di stimolo economico del valore di oltre 17mila miliardi di yen (113 miliardi di dollari) con interventi di taglio temporaneo della pressione fiscale. "Darò massima priorità all'attuazione delle misure economiche e alla gestione delle altre sfide che non possono essere rimandate. Non sto pensando ad altro", ha affermato stamattina il capo del governo giapponese. Già a dicembre, l’esecutivo dovrà dedicarsi alla stesura della legge di bilancio per il prossimo anno fiscale, che in Giappone avrà inizio ad aprile. (segue) (Git)