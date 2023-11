Giappone: Kishida esclude scioglimento Camera bassa nonostante il calo di consensi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di approvazione goduto dal governo del primo ministro Kishida ha registrato un ulteriore calo, attestandosi al 28,3 per cento in un sondaggio pubblicato lunedì dall’agenzia di stampa “Kyodo”. Oltre il 60 per cento dei giapponesi interpellati ha espresso insoddisfazione per le misure annunciate dal governo in risposta al progressivo aumento dell’inflazione, che includono un taglio una tantum della tassa sul reddito delle persone fisiche. Il dato stabilisce un nuovo record negativo di consensi per il governo giapponese in carica, dopo il 32,3 per cento registrato a ottobre. Il tasso di sfiducia è salito frattanto al 56,7 per cento. I governi giapponesi guidati dal Partito liberaldemocratico non registravano un tasso di approvazione inferiore al 30 per cento dal 2009. (segue) (Git)