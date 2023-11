Giappone: Kishida esclude scioglimento Camera bassa nonostante il calo di consensi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha approvato la scorsa settimana un pacchetto di misure economiche del valore di circa 17mila miliardi di yen (circa 113 miliardi di dollari), che include tra le altre misure anche tagli alle imposte sul reddito. L’obiettivo del governo guidato dal premier Kishida è di contrastare gli effetti dell’inflazione persistente sul potere d’acquisto delle famiglie. I pilastri principali dell’iniziativa sono la temporanea riduzione dell'imposta sul reddito fisso e dell'imposta di residenza per oltre 3mila miliardi di yen, che entreranno in vigore a partire da giugno 2024. Il governo ha previsto di ridurre una tantum l'imposta sul reddito di 30.000 yen per persona e l'imposta di residenza di 10.000 yen. Le famiglie a basso reddito già esentate da quest'ultima riceveranno inoltre un contributo in contanti di 70.000 yen. Il piano di stimolo economico include anche un'estensione fino alla fine di aprile 2024 dei sussidi per mitigare l'aumento dei prezzi della benzina, dell'elettricità e del gas. L'indice dei prezzi al consumo principali del Giappone è salito del 2,8 per cento su base annua nel mese di settembre, rispetto a un aumento del 3,1 per cento a agosto, secondo i dati ufficiali. Tuttavia, i prezzi dei generi alimentari, esclusi gli articoli freschi, sono aumentati notevolmente, dell'8,8 per cento. (Git)