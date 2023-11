Decreto Caivano: Trancassini (Fd'I), restituiremo territori a cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Grazie alla determinazione del governo Meloni il decreto Caivano è legge. Riaffermiamo così la supremazia dello Stato sull’illegalità nei territori più difficili che restituiremo alle famiglie e ai tanti cittadini onesti che hanno il diritto di vivere in sicurezza e costruire un futuro migliore per i propri figli. Con l’approvazione di questo decreto inizia un percorso di riscatto soprattutto per i più giovani attraverso un complesso di norme che puntano al contrasto della criminalità giovanile e alla dispersione scolastica, alla sicurezza e soprattutto alla riqualificazione e alla rinascita del tessuto culturale e sociale. Contro la criminalità procederemo sempre spediti e senza esitazioni affinché in Italia non ci siano più zone franche”. Lo afferma, in una nota, il deputato di Fratelli d’Italia, Paolo Trancassini. (Com)