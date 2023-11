Brasile: criminalità, ministero Giustizia e governo Rio de Janeiro creano task force

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Giustizia del Brasile, Flavio Dino, e il governatore dello stato brasiliano di Rio de Janeiro, Claudio Castro, hanno firmato un accordo di cooperazione tecnica per la creazione di una task force per il contrasto alla criminalità organizzata e al fenomeno del riciclaggio di denaro. Il Comitato integrato per le indagini finanziarie e il recupero dei beni (Ciifra) sarà composto da personale della Polizia federale (Pf), Polizia stradale federale (Prf), procura federale (Mpf), procura statale (Mprj) e Consiglio di controllo delle attività finanziarie (Coaf). (Brb)