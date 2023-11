Medio Oriente: Unrwa consegna delle forniture mediche all’ospedale Al Shifa a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (Unrwa) ha facilitato la consegna delle forniture mediche e dei medicinali di emergenza dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) all’ospedale Al Shifa nella città di Gaza, nel nord della striscia di Gaza, “nonostante gli enormi rischi per il personale e i partner sanitari a causa degli incessanti bombardamenti”. Lo riferisce una dichiarazione congiunta del commissario generale dell'Unrwa Philippe Lazzarini e del direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus. Si tratta della seconda consegna dopo quella effettuata il 24 ottobre. “Le quantità che abbiamo consegnato sono lungi dall’essere sufficienti a rispondere agli immensi bisogni della Striscia di Gaza”, aggiunge la dichiarazione, sottolineando che le strutture mediche stanno esaurendo scorte e carburante. “L’Unrwa e l’Oms rinnovano il loro appello urgente per la consegna di carburante alle agenzie umanitarie nella Striscia di Gaza. Senza carburante, gli ospedali e altre strutture essenziali come gli impianti di desalinizzazione e i panifici non possono funzionare, e di conseguenza moriranno sicuramente più persone. Chiediamo inoltre l’evacuazione medica dei pazienti gravemente feriti e malati”, concludono Lazzarini e Ghebreyesus. (Res)