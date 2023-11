Medio Oriente: Israele bombarda il sud della Siria, tre morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un presunto bombardamento aereo di Israele ha colpito stasera alcuini siti militari nel sud della Siria, causando almeno tre morti. Lo riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra. “Tre combattenti filo-iraniani non siriani sono stati uccisi negli attacchi israeliani contro fattorie e altri siti appartenenti a Hezbollah vicino ad Akraba e Sayyida Zeinab”, ha detto Rami Abdel Rahman, direttore del Sohr, citato dall’emittente televisiva satellitare “Al Arabiya”. Secondo l’agenzia di stampa ufficiale siriana “Sana, invece, verso le 20:50 italiane un presunto bombardamento effettuato dalla direzione di Baalbek, in Libano, ha compito “alcuni siti militari nella regione meridionale, causando alcune perdite materiali". (Res)