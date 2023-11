Medio Oriente: Usa, Anp sarebbe una soluzione appropriata per la governance di Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità nazionale palestinese (Anp) sarebbe una soluzione “appropriata” per la governance della striscia di Gaza, una volta che sarà conclusa la guerra tra Israele e il movimento islamista palestinese di Hamas. Lo ha detto l’assistente del segretario di Stato Usa per il Vicino oriente, Barbara Leaf, durante una audizione davanti alla commissione Esteri della Camera dei rappresentanti. “L’Autorità nazionale palestinese rappresenta l’attuale governo dei palestinesi in Cisgiordania, ed è l’unico modello che è stato possibile costituire a seguito degli Accordi di Oslo: crediamo che le aspirazioni dei palestinesi debbano essere al centro del dialogo sulla governance di Gaza dopo il conflitto”, ha detto. (Was)