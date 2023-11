Sudan: missione Onu denuncia violenze delle Rsf contro comunità masalit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 4 al 6 novembre le milizie arabe alleate delle Forze sudanesi di supporto rapido (Rsf) hanno commesso gravi violazioni dei diritti umani, in particolare nel quartiere Ardamata di El Geneina, capitale del Darfur occidentale. Lo denuncia in una nota la Missione integrata di assistenza alla transizione delle Nazioni Unite in Sudan (Unitams), riferendo di aver ricevuto queste informazioni da diverse fonti attendibili. Gli abusi, scrive Unitams, sono avvenuti in seguito alla presa del controllo della base della 15ma divisione di fanteria delle Forze armate sudanesi (Saf), il quartier generale locale, e hanno preso di mira cittadini appartenenti alla comunità masalit. Inoltre, prosegue Unitams, prima della conquista della base le milizie arabe hanno condotto una campagna di arresti e detenzioni arbitrarie di persone sospettate di aver collaborato con le forze armate sudanesi. Da parte loro le Rsf hanno confermato di controllare al momento la base militare di Umkadadah nel Nord Darfur e hanno annunciato l'intenzione di attaccare presto la 6a divisione di fanteria ad Alfasher, sempre nel Nord Darfur. Le parti hanno combattuto anche oggi a Omdurman, città situata a ovest di Khartum. (Suk)