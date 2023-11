Riforme: Schlein, non si scherza con le regole fondamentali della Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non vorrei che Giorgia Meloni usasse le riforme, stesse cercando di smantellare la Costituzione per beghe interne alla maggioranza, perché non si fida di Salvini e Tajani, e quindi vuole essere già sicura che sarà lei la prossima candidata del presidente del Consiglio su quella scheda. Non si scherza con le regole fondamentali della Costituzione". Lo ha detto, in merito alla riforma sul premierato varata dal governo, la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, ospite di "Porta a porta", in onda questa sera su Rai1. (Rin)