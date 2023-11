Medio Oriente: forze Israele, distrutto un "tunnel del terrore" vicino a scuola Unrwa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno dichiarato oggi di aver distrutto "un tunnel del terrore" situato vicino a una scuola dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi (Unrwa) nella città palestinese di Beit Hanoun, nella striscia di Gaza. "Le truppe di terra delle Idf e i soldati 'Yahalom' hanno condotto un'attività congiunta nell'area di Beit Hanoun per individuare e distruggere i tunnel del terrore. Le truppe hanno localizzato un ingresso del tunnel vicino a una scuola dell'Unrwa e hanno distrutto il tunnel", riferiscono le Idf su Telegram. Secondo gli ultimi dati ufficiali, l’escalation del conflitto ha provocato la morte di circa 1.400 persone in Israele e di oltre 10.000 nella striscia di Gaza. (Res)