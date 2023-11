Argentina: presidenziali, Massa presenta progetto da unità nazionale a unione nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'articolo, Massa ha spiegato che il "Governo di unità nazionale" sarà composto "dai migliori" indipendentemente dalla sua appartenenza politica, e che sarà un governo "multidisciplinare e multisettoriale" che avrà come metodo il dialogo e la ricerca del consenso. Il candidato ha anche affermato che il governo sarà "un governo di soluzioni", "stabile e prevedibile". "Ciò darà fiducia al mondo e a chi ha bisogno di credere e investire nel Paese", ha assicurato. Inoltre, ha affermato che la sua amministrazione lavorerà per "risolvere i problemi strutturali che abbiamo di fronte" e che sarà un "governo federale", con rappresentanti di tutte le regioni e province del Paese, per "saldare i debiti storici e a pensare a un'Argentina per tutti". (segue) (Abu)