Brasile: Lula, viaggi internazionali necessari per recuperare immagine paese all'estero

- L'intensa agenda di viaggi e incontri istituzionali all'estero portata avanti nel corso del 2023 è servita per recuperare l'immagine internazionale del Brasile. Lo ha detto il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, a margine di un evento pubblico questo pomeriggio, evidenziando che il 2024 sarà invece caratterizzato da un maggior numero di viaggi e visite nel Paese, anche a causa delle elezioni municipali. "Ho passato molto tempo a ricostruire questo Paese e contemporaneamente mi sono molto dedicato a ricostruire l'immagine di questo Paese all'estero. Il Brasile non era bene accolto più da nessuno e nessuno voleva visitare il nostro Paese. Era come se ci fosse stato un blackout nella politica internazionale. Ma già siamo riusciti a recuperare", ha detto. Entro la fine dell'anno sono previste tuttavia ulteriori missioni all'estero di Lula in Arabia Saudita, Qatar, Germania ed Emirati arabi uniti. In particolare Lula sarà negli Eua, a Dubai, in occasione della Conferenza delle nazioni unite sui cambiamenti climatici (Cop28) a dicembre. (Brb)