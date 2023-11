Medio Oriente: Pentagono, 41 attacchi contro basi Usa in Iraq in Siria dal 17 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le basi militari statunitensi in Iraq e in Siria hanno subito 41 attacchi dallo scorso 17 ottobre, di cui 22 in Iraq e 19 in Siria. Lo ha detto un funzionario del Pentagono all’emittente televisiva irachena “Kurdistan 24”. Gli attacchi sono opera della Resistenza islamica in Iraq, alleanza di gruppi paramilitari sciiti alleati dell’Iran. La coalizione armata aveva annunciato il 17 ottobre il proprio intervento nel conflitto tra Israele e il movimento islamista Hamas a sostegno della “causa palestinese” e contro le operazioni militari dello Stato ebraico nella striscia di Gaza, dichiarando le basi statunitensi nella regione come obiettivi. L’alleanza ha recentemente annunciato via Telegram che avrebbe aumentato la gittata e la frequenza degli attacchi a partire a questa settimana.(Res)