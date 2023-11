Credito: Borghi (Iv) su extraprofitti, montagna ha partorito topolino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ricordate gli annunci roboanti di agosto scorso? Come novelli Robin Hood il governo voleva tassare gli extra profitti delle banche per aiutare con quelle risorse le famiglie i cui mutui erano schizzati alle stelle. Ma al solito, la montagna ha partorito il topolino e oggi è emerso che le principali banche italiane hanno deciso di lasciare tutti gli extra profitti in riserve non distribuibili. Le risorse per le famiglie sono così sparite, ma così è quando al governo ci sono populisti e sovranisti, cui interessa annunciare piuttosto che trovare soluzioni che funzionino". Lo scrive sui suoi canali social il senatore Enrico Borghi, capogruppo di Italia viva a palazzo Madama. (Rin)