Roma: la cocaina dal mare di Nettuno ai Castelli, l’organizzazione utilizzava anche un aereo (3)

- Telefoni intercettati e pedinamenti, hanno permesso ai militari di via In Selci, nel periodo compreso tra il mese di luglio 2019 e il mese di settembre 2020, di ricostruire le attività svolte dai 12 indagati. Dalle intercettazioni sarebbe emerso che il gruppo era capace di movimentare anche 30 chili di cocaina per volta. Il gruppo approvvigionava la droga anche via aerea. Gli investigatori, infatti, sostengono che la consorteria disponeva anche di un aereo, un pilota e di una avio superficie nel comune di Nettuno. L’attività era fiorente così come i profitti che venivano reinvestiti nell’acquisto di locali pubblici romani e nell’organizzazione di feste. (Rer)