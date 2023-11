Usa: arrestati i gestori di una rete di bordelli, tra i clienti anche funzionari pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato l’arresto di tre persone responsabili della gestione di una “rete di bordelli di alto profilo” in Massachusetts e in Virginia, frequentati anche da funzionari pubblici e ufficiali delle Forze armate. In una nota, il governo federale non ha specificato i nomi dei clienti delle strutture, limitandosi ad affermare che le autorità hanno emesso diversi mandati di perquisizione in Massachusetts, California e Virginia. Gli imputati sono Han Lee, James Lee e Junmyung Lee. I tre si sarebbero occupati di far arrivare le donne negli Stati Uniti, pubblicizzando il servizio a diversi clienti su internet. (Was)