Usa: New York, ex capo dei Grammy Awards accusato di stupro

- Una donna ha fatto causa all’ex capo della National Academy of Recording Arts and Sciences, organizzazione musicale che conferisce i Grammy Awards, accusandolo di averla stuprata in una stanza d’albergo a New York nel 2018. Negli atti depositati presso la Corte suprema dello Stato di New York, a Manhattan, la donna accusa Neil Portnow di averla drogata e stuprata, affermando che l’accademia sarebbe colpevole di negligenza. Portnow si è dimesso dall’incarico di amministratore delegato nel 2019. Negli atti non viene riportato il nome della vittima: si tratterebbe di una musicista straniera, che almeno una volta avrebbe suonato al Carnegie Hall. (Was)