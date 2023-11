© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per Papa Francesco il figlio adottato o concepito tramite la gestazione per altri di una coppia omosessuale può essere battezzato. Per Giorgia Meloni i suoi genitori non possono registrarlo all'anagrafe. Donna, madre e... cristiana?". Lo scrive sui social la deputata del Movimento cinque stelle, Chiara Appendino.(Rin)