Usa: elezioni 2024, Trump può partecipare a primarie repubblicane in Minnesota

- La Corte suprema del Minnesota ha stabilito che l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, potrà partecipare alle primarie del Partito repubblicano nello Stato, nel quadro delle elezioni del prossimo anno. La decisione è arrivata al termine di un dibattito avviato la scorsa settimana, dopo che un gruppo di elettori ha fatto causa per impedire a Trump di partecipare alle primarie del suo partito nello Stato. In base all’accusa, l’ex presidente avrebbe violato il 14mo emendamento della Costituzione, alla luce del suo tentativo di bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden alle elezioni del 2020. La sezione 3 dell’emendamento stabilisce che chiunque abbia preso parte ad insurrezioni, rivolte o attività sovversive non può essere eletto ad incarichi pubblici. (Was)