Kazakhstan: firmato accordo con la Repubblica di San Marino per esenzione visto d'ingresso

- Si è svolta oggi a San Marino la cerimonia di firma dell'accordo tra il governo della Repubblica del Kazakhstan e quello della Repubblica di San Marino sull’esenzione reciproca dall'obbligo del visto d’ingresso. Il documento, riferisce in una nota il governo kazako, è stato firmato dall'ambasciatore straordinario e plenipotenziario kazako presso la Repubblica di Malta e la Repubblica di San Marino Yerbolat Sembayev e dal Segretario di Stato della Repubblica di San Marino per gli Affari esteri, la Cooperazione economica internazionale e le Telecomunicazioni Luca Beccari. L'accordo esenta i cittadini dei due Stati dall'obbligo di visto per 90 giorni dalla data del primo ingresso, mantenendo validi come documenti di viaggio per entrambi i Paesi il passaporto dei privati cittadini, quelli diplomatici e quelli di servizio. L'accordo tra il Kazakhstan e San Marino sull'esenzione reciproca dall'obbligo del visto entrerà in vigore 30 giorni dopo il ricevimento, attraverso i canali diplomatici, della notifica scritta da parte di quest'ultimo. (Res)