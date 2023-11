Rifiuti: Consiglio Lazio abroga enti Egato, ora commissario per liquidazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Antonello Aurigemma, ha approvato con 29 voti favorevoli e 13 contrari, la proposta di legge regionale che abroga gli Egato, gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani, istituiti con legge regionale nel 2022 dall'allora amministrazione Zingaretti. La proposta si compone di tre soli articoli, ai quali se ne è aggiunto un quarto grazie all’approvazione da parte dell’Aula di un emendamento dell’assessore ai Rifiuti Fabrizio Ghera recante un articolo aggiuntivo, il 2 bis, con il quale si stabilisce che verrà nominato con decreto del presidente della Regione, Francesco Rocca, un commissario straordinario per la liquidazione degli enti in questione. L'Aula ha respinto una proposta di sospensiva sull'abrogazione, presentata dal Pd e condivisa dal resto delle opposizioni, motivata dal fatto che senza delle autorità di ambito e senza un'alternativa a queste si crea un vuoto normativo non consentito dal testo unico dell'ambiente: "si abroga la legge regionale che disciplina gli Egato senza aver modificato il piano dei rifiuti". L’assessore Fabrizio Ghera ha spiegato che è stata già messa in moto la macchina amministrativa per la revisione del piano rifiuti, che richiederà un tempo non breve. "Ma non si può chiedere, come fanno le opposizioni oggi, di lasciare in piedi nel frattempo una costruzione che è sembrata una forzatura, introdotta come lo è stata nell’ultima fase della passata legislatura dopo anni di indecisioni da parte della ex maggioranza", ha aggiunto l'assessore. (segue) (Rer)