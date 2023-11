Rifiuti: Consiglio Lazio abroga enti Egato, ora commissario per liquidazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo è sempre l’incremento della differenziata e del riciclo, e a tal fine sono stati stanziati dalla giunta Rocca dei fondi per i Comuni, tra cui Roma capitale. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza anche due proposte di deliberazione che modificano il piano rifiuti. Riguardano l'introduzione del piano per la riduzione degli imballaggi nelle norme regionali, come richiesto dalle direttive europee per poter attignere a finanziamenti per gli impianti e una modifica che riporta all'interno delle tutele attuali anche gli impianti esistenti in caso di varianti sostanziali. "La norma - come spiegato dall'asssore Ghera - è stata pensata per salvaguardare e tutelare maggiormente la salute pubblica e i nostri territori perché le varianti per gli impianti esistenti potranno essere possibili solo se in coerenza con i criteri". (Rer)