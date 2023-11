© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se vogliamo dare stabilità al governo, noi abbiamo fatto una proposta, che esiste in altri Paesi, come la Germania e la Spagna, che è quella della sfiducia costruttiva. L'esecutivo ha scelto un’altra strada”. Lo ha affermato, in merito alla riforma varata dal governo che introduce il premierato, la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, ospite di "Porta a porta", in onda questa sera su Rai1.(Rin)