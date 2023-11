Argentina: presidenziali, Massa presenta progetto da unità nazionale a unione nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia argentino e candidato presidente per Unione per la Patria (Up), Sergio Massa, ha affermato di voler "guidare un governo di unità nazionale" e "inaugurare una fase in cui prevarranno il dialogo, la convivenza democratica, la ricerca dei consensi per risolvere i problemi e le sfide" che l'Argentina ha. Lo ha detto in un articolo intitolato "Dal governo di unità nazionale all'unione nazionale" pubblicato oggi sul quotidiano "Clarín". Nel testo Massa ha espresso una serie di principi che servirebbero da guida per il suo eventuale governo se vincesse il ballottaggio presidenziale, il 19 novembre. "Se gli argentini mi eleggeranno come prossimo presidente, guiderò un governo di unità nazionale ed inaugurerò una fase in cui prevarranno il dialogo, la convivenza democratica e la ricerca del consenso per risolvere i problemi e le sfide che abbiamo come Paese", ha affermato il candidato, che ha detto di voler "condividere" le "principi che guideranno la mia gestione". (segue) (Abu)