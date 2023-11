Migranti: Germania, 286.638 richieste di asilo fino a ottobre, massimo storico dal 2016

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 286.683 le richieste di asilo presentate in Germania da gennaio a ottobre del 2023, di cui 33.513 soltanto nello scorso mese. È quanto comunicato dall’Ufficio federale per la migrazione e i rifugiati (Bamf), secondo cui sono i siriani a comporre il gruppo più numeroso di richiedenti asilo con 84.739 casi. Seguono i profughi dalla Turchia e dall'Afghanistan, con rispettivamente 46.237 e 45.955 domande. A ottobre sono state presentate 31.887 richieste iniziali con un incremento del 14,3 per cento su base mensile e 1.626 successive. Da gennaio a ottobre, il Bamf ha registrato 267.384 domande d'asilo iniziali e 19.254 successive. Rispetto allo stesso periodo del 2022, la prima categoria ha sperimentato un incremento del 67,5 per cento. Finora, l'autorità ha deciso su 216.603 domandone, accogliendone il 51,9 per cento e respingendone 48.737 richieste. Da gennaio a ottobre, la durata delle procedure è stata in media di 6,7 mesi. Negli ultimi 12 mesi, il dato è di stati 4,2 mesi. A fine ottobre, le domande ancora pendenti erano 218.856. (Geb)